Swiatek-Krejcikova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Dubai 2023

Iga Swiatek se la vedrà contro Barbora Krejcikova nell’ultimo atto del WTA 1000 di Dubai, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. Seconda finale consecutiva per la polacca, che la scorsa settimana ha trionfato a Doha. Per lei in semifinale è arrivato un successo decisamente convincente contro la giovane americana Cori Gauff, a cui ha lasciato solamente sei giochi. Dall’altra parte la veterana ceca, che questa settimana ha stupito tutti battendo in successione la russa Daria Kasatkina, la connazionale Petra Kvitova, la bielorussa Aryna Sabalenka e la statunitense Jessica Pegula. La nativa di Brno andrà alla caccia dell’ennesimo exploit contro la numero uno del mondo, che conduce il bilancio dei precedenti per 2-1 (5-3 il computo dei set). Tutti i pronostici sono in favore di Swiatek, che proverà a conquistare il tredicesimo titolo della carriera per consolidare la prima posizione nel ranking mondiale.

Swiatek e Krejcikova scenderanno in campo oggi (sabato 25 febbraio). L’ingresso delle due giocatrici sul Centre Court è pianificato non prima delle ore 16:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’ultimo atto del Dubai Duty Free Tennis Championships tra Swiatek e Krejcikova garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine della partita.