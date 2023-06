Real Madrid, Asensio verso il Psg. E l’Arabia Saudita avanza per Modric

Marco Asensio verso il Paris Saint Germain. Con il divorzio dal Real Madrid ad un passo, secondo “As”, il fantasista spagnolo avrebbe già un’intesa per i prossimi 4-5 anni, con i francesi che batterebbero così la concorrenza dei vari Chelsea, Liverpool e Aston Villa. Ma non solo. La rivoluzione estiva, oltre a Karim Benzema, potrebbe riguardare anche un altro ex Pallone d’oro: Luka Modric. “Ok Diario” riporta che il 37enne centrocampista croato avrebbe deciso di accettare una faraonica offerta da un club saudita, un triennale da 120 milioni di euro. Anche per questo il Real starebbe cercando di trattenere Ceballos, ugualmente in scadenza. Intanto, per quanto riguarda il futuro di Karim Benzema (pure lui tentato da una maxi-offerta dall’Al Ittihad), il ministro dello Sport saudita, Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal si è sbilanciato: “Aspettiamo gli annunci ufficiali dei club”.