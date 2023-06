Running, Corritreviso 2023: il 2 giugno al via tanti big

Inizia il conto alla rovescia per l’edizione numero 33 della Corritreviso, classica kermesse cittadina abbinata al Trofeo Lattebusche. Con oltre oltre 500 iscritti al via, si partirà il 2 giugno alle ore 20:00 da Piazza Duomo e si svilupperà su un circuito in parte rinnovato di 3,3 km che offrirà passaggi suggestivi: dal pittoresco vicolo Dotti a Piazza Rinaldi, da via Calmaggiore a Piazza dei Signori, sino a Riviera Garibaldi e Riviera Santa Margherita, prima di imboccare Corso del Popolo e via Manin per fare ritorno in Piazza Duomo. Meucci, La Rosa, D’Onofrio e Bamoussa sono tra le stelle della gara maschile di 10 Km al via alle ore 22:10. Tra le donne torna invece Laura Dalla Montà, prima nel 2021, e c’è curiosità per l’emergente Maria Gorette Subano, italo-keniana d’adozione milanese che alterna l’atletica con il lavoro di modella.

La manifestazione è stata presentata oggi in Comune a Treviso. “Sono legato a questa manifestazione per tante ragioni – ha commentato il sindaco Mario Conte -. Perché ha un bellissimo nome, cosa c’è di meglio di Corritreviso?, e una location fantastica, che gli atleti per di più vivranno in orario serale, quando la città è ancora più suggestiva. E poi ho grande stima per gli organizzatori: persone corrette, responsabili, che amano la città e ci mettono il cuore. La Corritreviso non porta mai polemiche, solo la voglia di darsi appuntamento all’anno successivo. Invito a correre, chi può farlo, oppure semplicemente ad esserci da spettatori”. “Sarà una piacevole serata di sport e di festa – ha aggiunto Enrico Caldato, presidente dell’Asd Corritreviso.