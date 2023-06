Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Bilancio positivo, vogliamo chiudere bene”

“Il bilancio è positivo e la speranza è di finire bene. Affronteremo una squadra più motivata di noi, che prepara la partita più importante della loro stagione ma noi giochiamo in casa, l’ultima di campionato, in un girone di ritorno importante. Il nostro cammino è stato difficile nel girone d’andata ma mi piacerebbe dare valore al girone di ritorno che abbiamo fatto”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi alla vigilia della partita del Mapei Stadium contro la Fiorentina, prossima finalista di Conference League. Tempo di bilanci generali in una stagione condizionata dalla sosta per il Mondiale: “Se devo dire la verità, sicuramente è stata insolita. Ma siamo stati bravi a risolvere alcuni problemi che avevamo, impossibile risolverli tutti, ma siamo stati bravi nel momento difficile e dovremo farne tesoro per le prossime esperienze, io per primo”. E su Frattesi: “Sta benino, sarà convocato, non partirà dall’inizio, non rischieremo niente e valuterò a partita in corso. Mi piacerebbe che chi ha giocato meno riuscisse a trovare spazio, vorrei vincere contro una squadra forte e so che non è facile perché loro hanno qualcosa su di noi sulla carta a livello emotivo e di struttura, hanno due squadre”. Cambi anche tra i pali: “Più Pegolo o Russo di Consigli”.