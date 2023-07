Real Madrid, Arda Guler si presenta: “Orgoglioso di essere nel club più grande del mondo”

Il nuovo attaccante del Real Madrid, Arda Guler, si è presentato alla stampa e ai suoi nuovi tifosi nel corso della conferenza stampa: “Ho ricevuto molte offerte, ma la mia priorità è sempre stata il Real Madrid. Il Barcellona? Non appena è apparso il Real, tutto il resto ha perso valore. Questo è il club più grande del mondo, in questo momento sono orgoglioso. Maglia numero 24? Mi piace inventare, ma posso giocare anche da classico centrocampista, così come sull’esterno, sarà l’allenatore a decidere. Sono pronto per dare il massimo. Ipotesi prestito? Non ci penso, voglio restare qui”.

“Idoli? Cristiano, Ozil, Guti… voglio essere una leggenda come loro. Sono qui per questo. Ho parlato con Mesut è come un fratello. Mi ha detto che questo è il club più importante del mondo. E mi ha dato dei consigli. Ancelotti? Mi ha chiamato e mi ha detto che voleva vedermi dal vivo. Mi ha detto dove mi avrebbe fatto giocare”, ha concluso Guler.

Presente in conferenza stampa anche il presidente dei Blancos Florentino Perez: “Ogni volta che arriva un nuovo giocatore, genera una gioia speciale nei milioni di tifosi del Real Madrid. Oggi rafforziamo il presente e il futuro. Arriva un altro di quei giovani con enorme talento che era desiderato dai grandi club di calcio europei”.