Scherma, Mondiali di Milano: ecco i convocati, c’è anche Arianna Errigo

L’Italia della scherma è pronta a vestire un ruolo da grande protagonista nei Mondiali di Milano in programma dal 22 al 30 luglio. Dopo i successi negli Europei tra Plovdiv e Cracovia, la delegazione azzurra va a caccia delle qualificazioni olimpiche. Nella squadra del fioretto c’è il ritorno di Arianna Errigo. Mamma di due gemelli, l’olimpionica azzurra parteciperà sia alla gara individuale che in quella a squadre con la nomina di ‘capitana’. Il ct Cerioni ha inoltre scelto Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini. Nella squadra spazio per Francesca Palumbo. Nel fioretto maschile, invece, confermati i quattro vincitori di Cracovia: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Filippo Macchi rappresenteranno l’Italia al Mondiale di Milano sia nella gara Individuale che nel Team Event, riserva Guillaume Bianchi.

Nella sciabola, doppio impegno per Luigi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo. Riccardo Nuccio sarà protagonista nella prova individuale, in quella a squadre ci sarà Enrico Berrè. Al femminile, convocate Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile (sarà riserva Eloisa Passaro).

Nella spada maschile, il ct Chiadò ha convocato per il doppio impegno Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini; solo competizione individuale per Valerio Cuomo, mentre Andrea Santarelli gli subentrerà per la gara a squadre. Quartetto solito per la spada femminile, specialità in cui rappresenteranno il tricolore Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio (riserva Giulia Rizzi).