Real Madrid, Ancelotti: “L’Athletic Bilbao verrà qui per provare a fare punti”

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Athletic Bilbao. Il tecnico italiano ha iniziato rispondendo a una domanda su Vinicius e sulle ultime vicende di razzismo che lo hanno visto coinvolto: “C’è una cosa che mi preoccupa molto di lui, ovvero che domani non potrà giocare“. Sulla sfida contro i baschi: “Credo che l’Athletic abbia una settimana per preparare la finale di Copa del Rey e sono sicuro che domani giocherà al meglio. Per loro l’obiettivo Champions League è importante e sicuramente verranno al Bernabeu per provare a fare punti“.

Ancelotti si è poi soffermato sulla situazione in difesa: “Quello che ci è successo è stato qualcosa di strano, ma penso che abbiamo sopperito bene al problema. Rüdiger sta facendo una stagione fantastica, Nacho ha contribuito molto e anche Tchouameni ha fatto bene. Il lavoro collettivo è stato molto buono, come dimostra il fatto che siamo la squadra che ha subito meno gol“. In Champions però potrebbe rientrare Militao: “Potrebbe essere, è un giocatore importante che ci aiuta in tanti aspetti. Non dico che sia 50-50, potrebbe essere 70% no e 30% sì, ma non escludo nulla, perché Militao ci dà molto, nelle partite aeree, nei duelli individuali“.