Frosinone-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Rudi Garcia (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 21

Rudi Garcia ha presentato in conferenza stampa la prima partita di campionato del suo Napoli a Frosinone. “Non vediamo l’ora, non solo io, ma tutti i giocatori. Ci manca la vera competizione, che arriva domani a Frosinone. Siamo contenti di iniziare, sappiamo che avremo un avversario tosto, una squadra con grande entusiasmo, che arriva da un grande campionato in B. Kvaratskhelia? Solo questione di prudenza, ha saltato un po’ di allenamenti e di gare, ha giocato 70′ l’ultima gara, ma anche se la risonanza mostra che è tutto normale, sente un fastidio. Non lo rischiamo”. Di seguito, il video delle parole del tecnico francese.