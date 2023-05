Real Madrid, Ancelotti: “Il club mi ha garantito che rimarrò la prossima stagione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valencia, Carlo Ancelotti ha dichiarato: “In questa stagione si poteva fare meglio, ma nel complesso è andata bene. Ovviamente non siamo soddisfatti della Liga, ma nelle altre competizioni siamo andati fino in fondo e siamo riusciti a vincerne tre. Futuro? Il club mi ha assicurato che resterò il prossimo anno“.

Il tecnico del Real Madrid è poi tornato sulla batosta contro il Manchester City: “L’eliminazione fa male, ma in fin dei conti era la semifinale e ciò vuol dire che siamo andati vicini a disputare un’altra finale. Poi può succedere che la squadra avversaria faccia meglio. Bisogna pensare alla prossima Champions, ma prima vogliamo finire bene la stagione“. Infine, sulle voci che lo vorrebbero sulla panchina del Brasile: “Credo che tutti conoscano la mia situazione. Voglio onorare il mio contratto con il Real“.