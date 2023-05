Napoli-Inter, a Castel Volturno c’è Kvaratskhelia: il georgiano in gruppo

Il Napoli vuole chiudere in bellezza il proprio campionato e riprendere la marcia dopo la sconfitta di Monza contro Pessina e compagni. Gli azzurri si sono allenati regolarmente nella rifinitura della mattinata di sabato 20 maggio. C’ era curiosità per vedere se all’allenamento fossero presenti Osimhen e soprattutto Kvaratskhelia: quest’ultimo nella giornata di venerdì non si era allenato facendo preoccupare Spalletti. Nella rifinitura il georgiano è stato regolarmente presente per svolgere tutto il carico di lavoro coi compagni. A

A riportarlo il comunicato ufficiale del Napoli sulla rifinitura: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domani alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata a lavoro tattico. Zedadka e Kvaratskhelia hanno svolto l’intera sessione in gruppo“.