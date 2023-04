Real Madrid, Ancelotti: “Ci scusiamo coi tifosi per questa partita”. E il Brasile aspetta il suo sì entro un mese

“È una serata difficile, ci scusiamo con i tifosi. La nostra partita è stata pessima in fase difensiva Con la palla abbiamo giocato bene, soprattutto all’inizio, ma loro hanno segnato due gol in contropiede ed abbiamo provato a rimontare con le nostre individualità, non come una squadra. Stasera la squadra non ha giocato”. Lo ha detto un delusissimo Carlo Ancelotti dopo il clamoroso ko del suo Real Madrid per 4-2 in casa del Girona: “Il livello individuale era al di sotto del normale per tutti. Eravamo nervosi dall’inizio, abbiamo perso un po’ il controllo e quando abbiamo pensato che il contropiede potesse farci bene, abbiamo subito il terzo gol e la partita si è complicata. La squadra non era collegata e lo abbiamo pagato. Se non ci impegniamo in difesa, abbiamo difficoltà a vincere le partite. Se ci impegniamo, possiamo vincerle tutte. Questa è la chiave”.

E ancora: “Nelle ultime sette partite avevamo tenuto la porta inviolata sei volte, e stasera abbiamo subito quattro gol perché non c’è stato impegno. I giocatori lo hanno capito e, se necessario, lo ripeterò ogni giorno”. Intanto, per Carletto dal Brasile è arrivato l’ultimatum della Federcalcio verdeoro, che ha fatto sapere di attendere un mese, fino al 25 maggio, per il sì di Ancelotti sulla proposta di accettare la panchina della Selecao.