Pagelle Fiorentina-Roma 1-2 dts, voti e tabellino finale Coppa Italia Primavera 2022/2023

Le pagelle di Fiorentina-Roma 1-2 dts con i voti ai protagonisti e il tabellino della finale della Coppa Italia 2022/2023. Meglio i viola nei tempi regolamentari, non trovano però la rete i ragazzi di Aquilani che rimangono anche in dieci per il rosso a Comuzzo. La squadra di Baldi, a questo punto, ci prova nei supplementari e la sblocca con Misitano, c’è però il pari di Krastev. A tre minuti dai rigori, però, nuovo vantaggio con Keramitsis. La Roma vince dopo sei anni, la Fiorentina manca il quinto titolo di fila. Di seguito ecco i voti ai protagonisti di Fiorentina-Roma.

FIORENTINA: Martinelli 6.5; Comuzzo 4.5, Krastev 7 (113′ Biagetti sv), Lucchesi 5.5 (117′ Presta sv); Kayode 7, Berti 6 (117′ Nardi sv), Amatucci 6.5, Harder 5 (94′ Capasso 6), Favasuli 5.5 (82′ Vigiani 6); Distefano 6.5, Toci 5.5 (94′ Sene 6). In panchina: Tognetti, Dolfi, Elia, Romani, Chiesa, Ievoli, Gentile, Spaggiari. Allenatore: Aquilani 6.

ROMA: Baldi 7; Keramitsis 8, Faticanti 6, Chesti 6; Missori 6 (90′ Louakima 6), Pisilli 5.5, D’Alessio 6 (90′ Pellegrini 6), Cherubini 5.5; Cassano 6 (117′ Vetkal sv), Pagano 5.5; Padula 6.5 (67′ Misitano 7, 117′ Majchrzak sv). In panchina: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Silva, Ruggiero, Falasca, Bolzan, Golic, Mlakar. Allenatore: Guidi 6.5.

Arbitro: Giuseppe Collu 4.5.

Reti: 92′ Misitano, 96′ Krastev, 115′ Keramitsis

Ammoniti: Padula, Lucchesi, Cherubini, Pellegrini, Krastev, Chesti, Nardi. Espulsi: Camuzzo.

Recupero: 0′ pt, 3′ st, 1′ pts, 2′ sts.