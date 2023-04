Liga 2022/2023: spareggio Champions a reti inviolate, la Real Sociedad mantiene il vantaggio sul Betis

Termina a reti inviolate lo spareggio per un piazzamento Champions nella prossima stagione tra Betis Siviglia e Real Sociedad, dunque la formazione basca riesce a mantenere il margine di sei punti nei confronti degli andalusi, decisamente meno contenti di questo pari nella trentunesima giornata – turno infrasettimanale – della Liga 2022/2023 rispetto agli ospiti.

Una partita estremamente bloccata quella tra i ragazzi di Pellegrini e la squadra di Alguacil, che non sfondano e non collezionano particolari occasioni per sbloccarla. Vince la paura di perderla, visto che in un senso avrebbe chiuso il discorso, nell’altro riaperto improvvisamente tutto a sette giornate dalla fine. Dieci tiri per parte, possesso palla lievemente a favore dei biancoverdi, ma i biancazzurri tengono bene il campo e il pareggio è un risultato assolutamente giusto per quanto visto.