Real Madrid, Ancelotti: “Benzema? Nessun dubbio sulla sua permanenza”

“Benzema ha ragione: la realtà non è Internet. Ha un anno di contratto e qui non abbiamo dubbi sulla sua permanenza”. Lo ha detto in conferenza stampa Carlo Ancelotti alla vigilia dell’ultima di campionato del suo Real Madrid a proposito del futuro del fuoriclasse francese, tentato da una maxi-offerta dell’Al Ittihad. Tra i nomi come sostituti si fa anche quello di Harry Kane: “Un grande giocatore ma dobbiamo rispettare lui e il suo club – continua rispondendo alle inevitabili domande di mercato – Nacho e Ceballos? Sanno quello che vogliamo da loro, aspettiamo una loro decisione. Il ritorno di Brahim Diaz? Non posso dire nulla. Tutto quello che so è che la rosa per la prossima stagione sarà molto competitiva. Sarà diversa, perchè ci sono dei contratti in scadenza, ma sarà competitiva”. Non è in dubbio il futuro di Ancelotti, che ha ancora un anno di contratto con i blancos: “La mia luna di miele continua. Non ho avuto problemi col club, il nostro rapporto è migliorato, sono contento di andare avanti col Real e voglio fare ancora meglio. Sta per concludersi una stagione molto lunga e complicata, ho dato tutto quello che potevo dare. Un voto? Difficile darlo a se stessi ma credo sia positivo”.