F1 GP Spagna Barcellona, risultati e classifica prove libere 3: pioggia protagonista, Verstappen leader

I risultati e la classifica dei tempi delle prove libere 3 del GP di Spagna 2023 in corso questo fine settimana a Barcellona. La pioggia è la vera protagonista di queste ultime libere in vista delle qualifiche del pomeriggio. I piloti riescono a girare circa 10 minuti prima che Sargeant finisca a muro nell’ultima curva con annessa bandiera rossa. A quel punto inizia anche a piovere e, una volta ripristinata la bandiera verde, le scuderie adottano una strategia d’attesa. Pista ancora troppo asciutta per sprecare un set di gomme intermedie ma allo stesso tempo non ideale per girare con gomma d’asciutto.

Poi, negli ultimi venti minuti la maggior parte dei piloti torna sul tracciato quantomeno per abituarsi a queste condizioni che potrebbero verificarsi anche nelle prossime ore durante le qualifiche. Il miglior tempo in quei 10 minuti iniziali era stato fatto segnare da Max Verstappen davanti a Sergio Perez e Lewis Hamilton.

CLASSIFICA FP3

1. Verstappen 1:13.664

2. Perez 1:13.914

3. Hamilton 1:14.072

4. Sainz 1:14.240

5. Alonso 1:14.264

6. Russell 1:14.278

7. Leclerc 1:14.353

8. Bottas 1:14.360

9. Tsunoda 1:14.659

10. Norris 1:14.681

11. Zhou 1:14.681

12. DeVries 1:14.693

13. Stroll 1:14.756

14. Hulkenberg 1:14.988

15. Piastri 1:15.105

16. Ocon 1:15:266

17. Magnussen 1:15.534

18. Gasly 1:15.841

19. Albon 1:15.851

20. Sargeant 1:16.529