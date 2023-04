Ranking Fifa: l’Argentina torna prima, l’Italia è ottava

La vittoria della Coppa del Mondo in Qatar e le ultime amichevoli contro Panama (2-0) E Curacao (7-0) regalano il primo posto del ranking Fifa all’Argentina, a sei anni dall’ultima volta. L’Albiceleste di Scaloni ha detronizzato il Brasile (ora terzo, scalando di due posizioni), meno 2), che ha pagato a caro prezzo la sconfitta nell’amichevole contro il Marocco (2-1). Secondo posto per la Francia, reduce dalle vittorie nelle qualificazioni a UEFA Euro 2024 contro Olanda (4-0) e Repubblica d’Irlanda (1-0). Al di fuori del trio di testa, non ci sono stati altri stravolgimenti ra i primi 10. Il Belgio (4°) rimane appena fuori dal podio, seguito da vicino dall’Inghilterra ( 5°). L’Italia resta ottava preceduta da Olanda (sesta) e Croazia (settima) mentre a chiudere la top ten sono Portogallo (nono) e Spagna (decima). Il Senegal sale al 18° esimo posto e sorpassa la Danimarca. Scala quattro posizioni la Serbia. La squadra che si migliorata di più è la Repubblica Centrafricana (122esima, più 10).