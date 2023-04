Roma, Corriere dello Sport: “Maxi offerta dall’Arabia Saudita per Mourinho”

L’Arabia Saudita tenta Josè Mourinho. Secondo il Corriere dello Sport, i vertici sauditi avrebbero offerto 120 milioni di euro per due anni – 60 più 60 – per portare lo Special One sulla panchina della Nazionale, fresca di partecipazione al Mondiale in Qatar. L’alternativa è la guida di un club. Su tutti c’è l’Al-Nassr, la squadra di Cristiano Ronaldo e al momento allenata dall’ex romanista Rudi Garcia, o l’Al-Ahli. Secondo il quotidiano romano, il tecnico si sarebbe già confrontato con il suo staff. Il portoghese vorrebbe restare alla Roma e attende il confronto con Ryan Friedkin