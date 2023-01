Belgio, Domenico Tedesco possibile nuovo ct: l’ex Lipsia è tra i papabili

Domenico Tedesco potrebbe presto diventare il nuovo commissario tecnico del Belgio. A riportarlo sono alcuni media locali, tra cui Het Nieuwsblad secondo il quale l’ex allenatore del Lipsia sarebbe in cima alla lista della federazione belga. I Diavoli Rossi, reduci dal deludente Mondiale in Qatar, sono ancora a caccia del successore di Roberto Martinez e intanto i primi impegni si avvicinano. Il Belgio infatti dovrà scendere in campo il 24 marzo in Svezia per le qualificazioni a Euro 2024. Tedesco, 37 anni, in passato ha allenato lo Schalke (2017-2019) e lo Spartak Mosca (2019-2021) prima dell’esperienza con il Lipsia. Tra le sue capacità anche quella di essere un vero e proprio poliglotta, sapendo parlare tedesco, inglese, italiano, spagnolo e russo.