Il grande rugby sbarca su Sky: dal 4 febbraio al 18 marzo trasmesse tutte le partite del Sei Nazioni 2023

Il grande rugby sbarca su Sky, che per oltre un mese terrà compagnia agli appassionati con il Guinness Sei Nazioni 2023. Dal 4 febbraio al 18 marzo andrà in scena un’altra edizione della celebre competizione di rugby, che vedrà al via l’Italia insieme a Francia, Irlanda, Galles, Inghilterra e Scozia. Gli azzurri saranno ovviamente gli osservati speciali, con le partite che verranno trasmesse su Sky Sport, in chiaro su TV8 e in streaming su Now e vanteranno ampi studi pre e post partita.

I telecronisti saranno Francesco Pierantozzi, insieme a Federico Fusetti e Andrea De Rossi, mentre Moreno Molla sarà inviato al seguito della Nazionale. Inoltre, spicca la presenza di Diego Dominguez, miglior marcatore azzurro di tutti i tempi, ospite fisso in studio con Davide Camicioli, Paolo Malpezzi e Alessandro Moscardi. Sky ha inoltre realizzato una serie di Produzioni Originali come ‘Ange… lo azzurro”, dedicata ad Ange Capuozzo, e seguirà l’evento con una serie di dirette giornaliere sui social per commentarla insieme agli appassionati. Di seguito il programma completo della manifestazione.

Domenica 5 febbraio: Italia – Francia – ore 16 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Domenica 12 febbraio: Italia – Inghilterra – ore 16 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Domenica 25 febbraio: Italia – Irlanda – ore 15:15 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Domenica 11 marzo: Italia – Galles – ore 15:15 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

Domenica 18 marzo: Italia – Scozia – ore 13:30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.