Psv-Ajax interrotta per lancio di oggetti in campo: colpito l’attaccante olandese Berghuis

Un nuovo gravissimo episodio si è verificato quest’oggi nel campionato olandese di Eredivisie 2022/2023 tra Psv Eindhoven ed Ajax. La partita è stata infatti interrotta sul punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa a cause del lancio di oggetti da parte dei tifosi. Uno degli oggetti arrivati in campo ha colpito l’attaccante della formazione ospite Steven Berghuis e il direttore di gara è stato costretto a fermare la partita. Ora bisognerà capire come decideranno di agire le autorità e quando la sfida potrà riprendere. Sportface.it fornirà costanti aggiornamenti non appena ci saranno delle novità.