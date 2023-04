Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo 2023: Raffaeli medaglia d’argento al cerchio a Baku

Seconda medaglia d’argento per Sofia Raffaeli, impegnata nella tappa di Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica Ritmica in scena a Baku, in Azerbaijan, che dopo l’All-Around si è ripetuta anche nella finale di specialità al cerchio. L’azzurra ha totalizzato il punteggio di 34.400 e si è arresa solamente alla rivale Stiliana Nikolova, precedendo invece un’altra bulgara, Eva Brezalieva.

Niente da fare purtroppo alle finali alla palla e alle clavette per la 19enne, che ha accusato la stanchezza e ha commesso un paio di errori che ha pagato con il 7° posto alla palla e il 6° alle clavette. Italia assente invece nella finale a squadre per via dell’influenza che ha colpito alcune atlete e costretto dunque la brigata guidata da Maccarani a dare forfait prima della partenza.