Beach Volley, Elite 16 di Amburgo: argento per Nicolai e Cottafava

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno sfiorato l’oro all’Elite 16 di Amburgo. I due azzurri sono stati sconfitti al tie-break per 2-1 dagli svedesi Ahman e Hellvig, campione europei in carica, dopo un match spettacolare e di grande intensità. Nonostante la mancata vittoria, per gli italiani questo è un risultato importante in vista delle qualificazioni per i Giochi di Parigi del 2024.