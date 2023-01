Psg: Verratti salta anche la sfida contro il Rennes

Dopo aver saltato la sfida di mercoledì scorso contro l’Angers, Marco Verratti non sarà a disposizione di mister Galtier anche per il match di domenica in casa del Rennes. Il centrocampista del Psg e della Nazionale azzurra è ancora alle prese con l’infortunio muscolare al quadricipite destro, rimediato nell’allenamento di martedì scorso. Il Psg non ha indicato i tempi di recupero, ma secondo la stampa francese l’obiettivo è avere Verratti al 100% della condizione per la sfida del 14 febbraio contro il Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di Champions League.