Cricket, l’Australia boicotterà il match contro l’Afghanistan: “Inaccettabile il comportamento contro i diritti delle donne”

La nazionale australiana di cricket ha annunciato che boicotterà le partite in cui dovrà affrontare l’Afghanistan per protesta contro l’inaccettabile comportamento dei talebani nei confronti dei diritti delle donne. La decisione di Cricket Australia è stata lodata dal governo di Canberra attraverso la ministra dello Sport, Anika Wells. D’altro canto la federazione afghana ha reputato la scelta come patetica ed estremamente deludente. Il giocatore afghano Rashid Khan che gioca nel campionato australiano ha criticato questa scelta e ha minacciato non scendere più in campo nella Big Bash League. L’Australia avrebbe dovuto affrontare l’Afghanistan a marzo in un test di tre giorni negli Emirati Arabi Uniti.