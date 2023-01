Partita a rischio, trasferta vietata a Sassari per i tifosi del Cesena

di Mattia Zucchiatti 9

La gara è un rischio per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. La trasferta a Sassari per i tifosi del Cesena è stata vietata per questo motivo. La partita del campionato di calcio Serie C, contro la Torres, in programma domenica 15 gennaio allo stadio Vanni Sanna avrà quindi un settore ospiti vuoto. La Prefettura di Sassari ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cesena, e l’annullamento con rimborso dei tagliandi già venduti.