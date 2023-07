Inter, dopo Bastoni rinnova anche Calhanoglu: il comunicato ufficiale

Giornata di rinnovi in casa Inter. Dopo l’annuncio del prolungamento di contratto ad Alessandro Bastoni, è arrivato anche il comunicato ufficiale su Hakan Calhanoglu. “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Hakan Calhanoglu: il centrocampista classe 1994 sarà nerazzurro fino al 2027”. Il turco è arrivato a parametro zero nell’estate del 2021 e in questi due anni ha vinto quattro trofei con l’Inter diventando sempre più un perno centrale tanto che sarà lui a fare il regista al posto di Brozovic nel campionato che verrà. Inter e Calhanoglu ancora insieme.