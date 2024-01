Psg-Tolosa 2-0, Luis Enrique: “È sempre difficile vincere trofei, sono felice”

“È sempre difficile vincere trofei, sono felice. Adesso pensiamo ad andare avanti e ad conquistare altri trofei. Non sono mai soddisfatto al 100%, possiamo ancora migliorare dominando di più la partita“. Questo il commento a caldo di Luis Enrique, tecnico del Psg, dopo la vittoria del club del Trophée des Champions – la Supercoppa di Francia – grazie al successo per 2-0 sul Tolosa. L’allenatore spagnolo si è poi soffermato sui singoli: “Ugarte è stato magnifico, semplicemente perfetto: non ha perso nessuna palla e non ha commesso alcun errore. Beraldo è un grande giocatore, ho avuto modo di vederlo già in allenamento. Rinforzi sul mercato? Perché no, dobbiamo tenere la mente aperta se un giocatore può migliorare la nostra rosa“.