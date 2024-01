Girona-Atletico Madrid 4-3, Simeone: “Bellissima partita, loro sono stati più forti e meritano i complimenti”

Intervenuto in conferenza stampa, Diego Simeone ha analizzato la sconfitta del suo Atletico Madrid per 4-3 sul campo del Girona, nel match valido per la 19^ giornata della Liga 2023/2024: “Guardo sempre il lato positivo. Non siamo partiti bene e loro sono stati superiori per 30 minuti, ma quando abbiamo attaccato sono arrivati ​​i gol: siamo riusciti a pareggiare e abbiamo fatto un gran secondo tempo. Abbiamo fatto uno sforzo enorme che ci ha portato a fare dei cambi perché ho visto che i giocatori erano molto stanchi. Poi all’ultima giocata sono riusciti nel loro obiettivo e non resta che fargli i complimenti: con questa forza faranno molto bene“.

Il Cholo ha poi aggiunto: “Ho visto uno sforzo enorme da parte della squadra: il lavoro durante tutto il secondo tempo è stato molto positivo. La sconfitta è negativa perché è arrivata contro una diretta rivale per la Champions League. Non siamo stati forti come loro e facciamo i complimenti ai nostri rivali perché è stata una bellissima partita“.