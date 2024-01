Psg, Mbappé: “Non ho ancora deciso sul mio futuro, penso solo a vincere altri titoli in questa stagione”

Protagonista con il Psg della vittoria della Supercoppa francese – battuto 2-0 il Tolosa – Kylian Mbappé è stato intervistato a fine partita e, tra i temi affrontati, non è mancato quello legato al suo futuro: “Non ho ancora preso una decisione perché sono molto concentrato su questa stagione. È molto importante. Abbiamo titoli da vincere e ne abbiamo già vinto uno. Con l’accordo raggiunto con il presidente in estate, siamo riusciti a tutelare tutte le parti e a preservare la serenità del club per le sfide a venire, che è la cosa più importante. Quindi la mia decisione è secondaria“.

A Mbappé è stato poi chiesto se abbia aspettato o meno di proposito: “Non lo so. È stato alla fine di maggio del 2022 perché non lo sapevo fino a maggio“. L’attaccante francese ha poi smarcato ulteriori domande: “La mia situazione personale, all’interno del club, non interessa molto: nessuno ne parla. La cosa più importante sono i titoli. Ne abbiamo già vinto uno e siamo determinati a vincerne altri“.