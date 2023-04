Psg, stagione finita per Mukiele. Infortunio anche per Renato Sanches

Il Paris Saint-Germain perde il difensore Nordi Mukiele fino alla fine della stagione e il centrocampista Renato Sanches per diverse settimane. A otto partite dalla fine di questa stagione, il Psg ha un vantaggio di sei punti sul Lens, secondo, dopo aver perso cinque partite di campionato dall’inizio dell’anno. La società parigina ha annunciato che Mukiele ha bisogno di un intervento chirurgico (in programma martedì in Finlandia) a causa di un grave infortunio al tendine del ginocchio. Sanches si è infortunato all’adduttore destro nel corso della partita vinta per 2-0 sabato in casa del Nizza. Si tratta di una ricaduta per il portoghese che ad inizio stagione si era fermato per un problema muscolare. Il calciatore dovrebbe tornare ad allenarsi tra tre o quattro settimane.