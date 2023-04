Milan-Napoli in diretta su Prime Video: a bordocampo Seedorf, Nesta, Lavezzi e Cannavaro

La Champions League torna su Prime Video con una sfida tutta italiana da non perdere: mercoledì 12 aprile, in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19:30, il Milan di Stefano Pioli affronterà in casa il Napoli di Luciano Spalletti, che per la prima volta nella storia si gioca i quarti di finale della massima competizione europea per club. In diretta da San Siro ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro, mentre la telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video, c’è Gianpaolo Calvarese, a bordo campo invece Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Ad animare l’highlights show, con i gol di tutti i match, saranno in onda dalle 23:15 Marco Cattaneo, Gianfranco Zola e Julio Cesar. Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.