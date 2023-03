Psg, dalla Spagna: “L’Al Hilal piomba su Messi, ma l’argentino vuole 600 milioni”

L’avventura in Champions League del Paris Saint-Germain è finita nuovamente in anticipo e ora è già tempo di pensare ai prossimi passi da muovere sul mercato, a partire dal rinnovo di contratto di Lionel Messi. L’attaccante, campione del Mondo con l’Argentina, è seguito con grande interesse da diversi club come l’Al Hilal che, stando a quanto riportato da “El Chiringuito”, avrebbe avviato dei contatti con l’entourage del calciatore mettendo sul piatto 300 milioni di euro a stagione.

Questa cifra astronomica, però, non sarebbe sufficiente per convincere la Pulce, che avrebbe addirittura chiesto il doppio, ovvero 600 milioni. L’Al Hilal non sarebbe disposto a compiere un simile investimento, ma potrebbe fermarsi ad un massimo di 350 milioni. Al momento la trattativa procede a rilento, ma non sembrano esserci altissime possibilità di vedere Messi nello stesso campionato in cui milita Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al Nassr. Le principali alternative sarebbero un ritorno al Barcellona, la Mls o il Newell’s Old Boys.