Friburgo-Juventus, Streich: “Sarebbe una sorpresa se non passassero loro, noi ci proveremo”

L’allenatore del Friburgo, Christian Streich, a poche ore dalla gara contro la Juventus valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa della possibilità di rimontare lo 0-1 dell’andata: “La Juve è favorita, se non dovesse passare sarebbe una sorpresa per tutti: noi ci proveremo con coraggio e convinzione, poi si vedrà. Proveremo a segnare uno o due gol, sappiamo che non possiamo pareggiare e spero di riuscire a trovare l’equilibrio giusto per la mia squadra. Di Maria? E’ una minaccia costante, ma spero che recuperi, vederlo sarebbe uno spettacolo per tutta la nostra città”.