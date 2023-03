Liga contro Fifa: “Decisioni unilaterali, mostra totale disprezzo per i campionati nazionali”

Nella giornata di ieri la Fifa ha ufficializzato il nuovo format dei Mondiali con 48 squadre presenti, sulla falsa riga di quanto previsto per la Coppa del Mondo per club, che si disputerà ogni quattro anni con 32 club. La Liga non ha apprezzato particolarmente tale scelta, tanto da attaccare duramente proprio la Fifa: “La Fifa continua la sua cattiva pratica di prendere decisioni unilaterali sul calendario calcistico mondiale, mostrando totale disprezzo per l’importanza dei campionati nazionali e della comunità calcistica in generale”.

“La Fifa trascura completamente il danno economico che queste decisioni stanno infliggendo ai campionati di tutto il mondo. Le leghe non sono state consultate su nessuna delle novità presentate. Queste decisioni non tengono conto dell’impatto agonistico, sportivo ed economico su leghe nazionali, società e giocatori, appesantendo ulteriormente un calendario già saturo. Le leghe calcistiche delle associazioni professionistiche analizzeranno le decisioni della Fifa e decideranno i passi successivi più appropriati”, ha concluso la lega del campionato spagnolo.