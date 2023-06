Dalla Spagna: “Martedì l’Al Hilal annuncia Messi. Ingaggio da 400 milioni a stagione”

Quel difficile gioco di incastri che doveva riportare Leo Messi al Barcellona deve arrendersi allo strapotere economico saudita. Secondo il quotidiano catalano “Sport”, che cita fonti interne al club, l’Al Hilal ufficializzerà l’ingaggio del 35enne fuoriclasse argentino martedì 6 giugno. A convincere Messi – in scadenza con il Psg – è stato l’ingaggio proposto. Si parla infatti di 400 milioni di euro a stagione, il doppio di quanto guadagna Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Il Barcellona ci ha provato, ma la trattativa non è mai decollata. E non è bastato nemmeno il corteggiamento dell’amico Xavi per convincere l’argentino a prendere tempo. Stasera Messi giocherà la sua ultima partita con il Psg, poi sarà libero. L’annuncio è imminente.