Psg: secondo la stampa francese ipotesi Leao se parte Mbappé

Secondo quanto riportato dalla stampa francese Rafael Leao sarebbe nel mirino del Psg. L’obiettivo della società francese sarebbe quello di portare a Parigi l’attaccante del Milan per il dopo-Mbappè, e in questo senso ci sarebbero già stati dei passi concreti. Da parte sua il portoghese sarebbe disposto ad ascoltare l’offerta proveniente dal ds Campos, che Leao conosce già dai tempi del Lille. A pensarla diversamente, però, è le10sport.com, secondo il quale il portoghese non rientrerebbe nei piani del Psg per il mercato estivo 2024.

Secondo Le Parisien invece, Kylian Mbappé sarebbe ormai destinato ad indossare la maglia delle Merengues, tanto che l’entourage del calciatore e lo stesso giocatore avrebbero già comunicato internamente il rifiuto di rinnovare col Psg e la sua conseguente partenza il 30 giugno. Il Psg però, al contrario di quanto vorrebbe fare il fuoriclasse francese, non vuole che la notizia venga fuori per evitare che esploda il caos nella fase decisiva della stagione, soprattutto fin quando la squadra è in corsa per la Champions League.