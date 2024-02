Napoli-Verona, Mario Rui ammonito: era diffidato e salterà il match con il Milan

Giallo pesante per Mario Rui. All’inizio del secondo tempo di Napoli-Verona, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, il terzino portoghese ha dovuto commettere un fallo tattico e quindi il direttore di gara, il signor Piccinini, ha estratto il cartellino giallo che farà scattare la squalifica. Mario Rui infatti era in diffida e quindi martedì verrà squalificato dal Giudice Sportivo e sarà costretto a saltare la prossima partita: Milan-Napoli di domenica sera.