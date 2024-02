Barcellona, dalla Spagna: “Deco pensa a Conceicao per la panchina”

Sergio Conceicao è un serio candidato per la panchina del Barcellona nella prossima stagione. Xavi ha già annunciato l’addio a giugno ai blaugrana e, secondo la stampa portoghese, anche l’ex Lazio sarebbe pronto a fare lo stesso col Porto. Inoltre, secondo “Radio Catalunya”, l’attuale ds blaugrana Deco starebbe sponsorizzando la candidatura dell’ex compagno di nazionale, in scadenza con i Dragões. Conceicao, fin qui, ha preso tempo sul rinnovo, ma le voci di un addio iniziano ad essere sempre più numerose. In ogni caso ci sarà più chiarezza sul suo futuro al Porto dopo le elezioni presidenziali di aprile. Entrambi i candidati, sia Pinto da Costa che Villas Boas, vorrebbero che rimanesse. Sullo sfondo però potrebbe esserci il Barcellona.