MotoGP GP Portogallo 2024, risultati e ordine di arrivo Sprint: Vinales vince, Marquez e Martin completano il podio

Sulla pista di Portimao, in Portogallo, va in scena la seconda gara sprint del motomondiale 2024. Al via, Enea Bastianini fatica e scivola nel centro del gruppo, lasciando il palcoscenico a Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Nel frattempo, non mancano le cadute. Dopo appena otto giri, ci sono già tre ritiri: Binder, Di Giannantonio e Rins. Nella seconda parte di gara, lo spagnolo della Gresini rischia di perdere la moto e viene sorpassato da Maverick Vinales e poi da Jorge Martin. Alla nona tornata su dodici, Bagnaia rischia di perdere la moto andando lungo e rientra in quarta posizione, per poi risalire in quarta. Vinales va a vincere la gara, seguito da Marquez e Martin a completare un podio tutto spagnolo.

M. Vinales M. Marquez J. Martin F. Bagnaia J. Miller E. Bastianini P. Acosta A. Espargaro F. Quartararo R. Fernandez M. Bezzecchi M. Oliveira A. Marquez J. Mir A. Fernandez F. Morbidelli T. Nakagami L. Marini J. Zarco OUT B. Binder OUT F. Di Giannantonio OUT A. Rins OUT