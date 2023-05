Cagliari-Venezia, Ranieri: “Non ci sono favoriti, ho detto ai ragazzi di dare tutto”

Il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, a due giorni dalla gara contro il Venezia valevole per il primo turno dei playoff del campionato di Serie B 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Non ci sono favoriti, si gioca una lotteria, ce la dobbiamo giocare con tutti. Passerà la squadra che ce l’ha messa tutta e che sarà anche baciata da un po’ di fortuna. Ho detto ai ragazzi: date tutto. E comunque vada avrete la coscienza a posto. Io penso ai 90 minuti e devo pensare anche ai supplementari, sui giocatori eventualmente più affaticati abbiamo una rosa e sostituti pronti ad entrare in campo a dare una mano. Abbiamo quasi tutti a disposizione, ma non tutti sono al 100%”.

Il Venezia ha avuto un finale di campionato in crescendo e non bisognerà sottovalutarlo, come ha spiegato lo stesso Ranieri: “È arrivata in ritardo, ma è arrivata al momento giusto: corre e gioca bene. Ha sistemato la difesa a tre, ha trovato una quadratura, ma l’ha trovata anche il Cagliari. Sarà una partita avvincente e bella. Ma anche difficile: per noi, ma pure per loro. Ci giochiamo le nostre chance. Allora il Venezia ha fatto il suo e il Cagliari no. Ora è diverso: siamo in corsa come al Palio di Siena e ci giochiamo tutto”.