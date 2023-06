MotoGP GP Olanda 2023, Quartararo: “Giorno difficile ma sono andato veloce”. Martin: “Pole possibile”

“E’ stato un giorno difficile ma, alla fine, sono andato veloce. Questa è una pista in cui sono sempre andato veloce, la moto è stata molto aggressiva. Siamo al limite, gli altri fanno sempre uno step perché noi siamo al limite. Il problema al piede? Potrebbe essere un problema per la lunghezza della gara. Quando giro a sinistra mi fa dolore. E questa è una cosa da vedere prima per la sprint e poi per la gara vera e propria”. Lo ha detto il pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, dopo le prove libere del venerdì ad Assen, dove è di scena il GP di Olanda di MotoGP.

Di tutt’altro tenore lo stato d’animo di Jorge Martin (Ducati Pramac), scatenato in queste ultime gare: “Dobbiamo lavorare con una gomma a cui non siamo abituati ma andiamo forte anche con gomme molto usate. Il secondo posto non è male. Pole? Marco (Bezzecchi ndc), per ora ha una marcia in più ma io ho fatto un giro non pulito, due o tre volte sono andato lungo, e se domani metto tutto insieme la pole può arrivare”.

Il pilota Ktm, Jack Miller, non nasconde la sua soddisfazione: “Abbiamo cercato un set up diverso facendo un po’ di cambiamenti, per questo sono abbastanza soddisfatto del buon feeling con la moto. Una moto tutta da scoprire, soprattutto per me, visto che venivo da un’altra avventura (Ducati, ndr). Il confronto con i dati di Oliveira e Binder dello scorso anno è essenziale per il continuo miglioramento della Ktm. Questa pista non mi fa impazzire ma già il fatto di essere in Q2 significa che posso partire meglio di quando ho ottenuto la prima vittoria qui ad Assen”.