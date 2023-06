Inter, Marotta: “Abbiamo un sogno davanti, speriamo diventi realtà. Ma noi nella storia ci siamo già”

“Momento più emozionante? L’emozione è sempre tanta, per chi è nel calcio questo è l’appuntamento più importante della stagione calcistica. Per tutti noi è una novità visto che all’Inter manca da 13 anni una finale di Champions League, noi saremo nella storia indipendentemente quello che sarà il risultato. Abbiamo un sogno davanti e speriamo che questo sogno diventi realtà”. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City che si disputerà ad Istanbul. “Questo è un appuntamento straordinario, non ripetibile facilmente, c’è la giusta emozione – ha dichiarato l’ad nerazzurro ai microfoni di Sky Sport – La squadra ha fatto un allenamento allo stadio per toccare l’erba che domani li vedrà protagonisti, è stato un avvicinamento alla serata di domani. Tutti i giocatori non hanno ancora provato l’emozione di una finale di questo livello ma non mi spaventa perché sono dei grandi professionisti con un allenatore molto esperto e una società che li sorregge. Sarà una emozione che durerà poco, poi la squadra sono convinto che farà la sua partita”.

“L’orgoglio c’è, ma devo distribuire i ringraziamenti a tutta la società sia alla parte tecnica che a quella corporate. La logica di chi più spende più vince non è vera: esiste la cultura del lavoro, la passione e la competenza che ci hanno portato ad essere qua stasera. Il grande merito è di un giovane allenatore come Simone Inzaghi che dalla sua ha un percorso ricco di successi e il merito è anche dei calciatori che hanno migliorato le loro performance sia in ambito tecnico ma anche in quello motivazionale”. Chiusura poi dedicata ai tifosi: “Ringrazio i tifosi che anche quest’anno hanno raggiunto un grande record, li ringrazio di cuore”.