Inghilterra-Italia 2-1, Bertolini: “Buona gara contro una squadra fortissima, sono soddisfatta”

Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di calcio femminile, ha commentato la sconfitta per 2-1 contro l’Inghilterra nell’Arnold Clark Cup: “Le ragazze hanno fatto una buona gara contro una squadra molto forte. Dobbiamo ancora migliorare in termini di coraggio e cattiveria sotto porta, ma sono soddisfatta e sicuramente ci faremo trovare pronte per i Mondiali. Partite del genere ci danno fiducia nel nostro percorso di crescita“. Infine, parole al miele nei confronti della Federazione inglese: “Gli faccio i complimenti per l’ottimo lavoro svolto. Oggi lo stadio era pieno e i tifosi ci hanno accolto in maniera splendida. E’ stata una festa del calcio“.