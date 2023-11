Violenza sulle donne, Di Francisca: “Importante essere qui insieme, gli uomini devono dare un segnale”

Elisa Di Francisca, ex campionessa di scherma, prende la parola a Palazzo Chigi per parlare della violenza sulle donne: “Essere qui tutti insieme è importantissimo, ognuno con la voglia di cambiare qualcosa e dare un segnale. Mai come in questo periodo c’è bisogno di unione e trasmettere quei valori che si sono un po’ persi. Credo che insieme, piano piano, un passo alla volta, tutte le persone di ogni genere possano fare qualcosa. E credo che alla fine si riuscirà. Da parte degli uomini è ancora più importante dare un segnale. Devono mostrare la loro fragilità: non c’è niente di male nel far vedere che sono sensibili e imperfetti. Devono sostenerci e amarci, nel vero senso della parola” ha concluso la campionessa, che ha vissuto in prima persona un rapporto violento con un uomo.