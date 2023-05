Milan-Inter: nerazzurri leggermente favoriti secondo i bookmakers

Chi avrà la meglio tra Milan e Inter nella semifinale d’andata di Champions League 2022/2023? Secondo i bookmakers i nerazzurri, la cui vittoria paga 2,45. Ammonta invece a 3,15 il successo del Milan, poco più del pareggio, quotato 3,05. Secondo le principali agenzie di scommesse la partita si preannuncia con pochi gol, tanto che l’Under 2,5 (massimo due gol) paga 1,60, mentre l’Over 2,5 ben 2,20.

L’ago della bilancia può essere ovviamente Rafa Leao, uscito per infortunio contro la Lazio e in dubbio per il derby. In attesa di scoprire se sarà a disposizione o meno, i bookmakers puntano su Giroud per un gol del Milan (quota 3,55), seguito da Rebic (4,65). Tra le fila dell’Inter, invece, spicca Lautaro a 3; più indietro Lukaku e Dzeko, quotati 3,65. Infine, per quanto riguarda il passaggio del turno, i favori del pronostico sono dalla parte della squadra di Inzaghi (1,60 contro il 2,25 del Milan).