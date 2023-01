Roma, Pellegrini: “Mourinho è stato fondamentale per me, Zaniolo come un fratello più piccolo”

Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, ha parlato a DAZN di José Mourinho, tecnico dei giallorossi: “Per me è stato fondamentale, insegnandomi cose che non avrei mai pensato, perciò occupa il primo posto nella mia testa. Non è un allenatore che si accontenta di vincere trofei, se non vince il prossimo sta male. Nell’unica finale giocata con lui in panchina si parlava solamente di vittoria“. Pellegrini ha poi svelato un retroscena in merito alla finale di Tirana: “Non ho visto le immagini e credo che mai lo farò. Mi basta entrare a Trigoria e vedere la coppa. Che effetto mi fa? Mi dà voglia di vincere subito un’altra“.

“La maglia numero 10? Non ho mai pensato di indossarla. Appena la vedo penso solo ed esclusivamente a Totti e mi piace che resti così – ha aggiunto il centrocampista della Roma, che poi ha parlato del compagno di squadra Nicolò Zaniolo – Per me è come un fratello minore. E’ un peccato che a volte venga fatto passare per ciò che non è“.