Psg: media francesi pessimisti sul rinnovo di Mbappé

Kylian Mbappé è sempre più lontano dal Paris Saint Germain. Se nel 2022, a poche settimane dalla scadenza, l’attaccante firmò col club francese un rinnovo biennale con opzione per una terza stagione, stavolta il finale potrebbe essere diverso. Stando a RMC Sport, la società parigina avrebbe chiesto al suo fuoriclasse di comunicare quanto prima la sua decisione, in modo da lavorare a un nuovo progetto qualora scegliesse di andare via. Col passare dei giorni l’impressione è che alla fine il numero 7 non rinnoverà, sebbene dal suo entourage assicurino che non c’è ancora una decisione definitiva. Sul tavolo del giocatore ci sarebbe una proposta di rinnovo economicamente molto superiore a quella che potrebbe offrirgli qualsiasi altro club europeo, ma Mbappé continua a prendere tempo. A differenza di due anni fa, però, una risposta, in un senso o nell’altro, è attesa prima di maggio, forse già il mese prossimo.