Napoli-Fiorentina, Joe Barone: “Format innovativo. Mercato? Fiducia su tutto il gruppo”

“Format innovativo quello della Supercoppa Italiana, dà la possibilità ad altre squadre di esserci. E’ stato fatto un ottimo lavoro l’anno scorso e questi sono i frutti. Bisogna giocare questa partita, stare attenti e vedere cosa succede”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a Sportmediaset prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: “Immensa fiducia su tutto il gruppo. Lo spogliatoio è molto importante. Ngonge? Non c’eravamo, non illudo nessuno, complimenti a lui per essere andato al Napoli, non eravamo attivi su quel giocatore. Parliamo della partita di stasera. Il nostro mercato è al dettaglio”.