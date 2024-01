Napoli-Fiorentina, Meluso: “Con Inter e Juventus sconfitte probabilmente immeritate”

“Mazzarri negli ultimi giorni ha lavorato con la squadra su questa idea tattica, è uno schieramento che lui prediligeva in passato, abbiamo avuto anche qualche defezione a centrocampo, era più semplice schierare due mediani. Stiamo cercando di migliorare la squadra, abbiamo due giocatori in Coppa d’Africa e diversi infortunati, siamo attenti e vigili sul mercato”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, a Sportmediaset prima della sfida della semifinale della Supercoppa Italiana contro la Fiorentina: “Non ho la palla magica per dire cosa non va. Lo scorso anno annata eccezionale sotto tutti i punti di vista. Mazzarri ha avuto poco tempo per lavorare a livello tattico, le Nazionali giocavano e molti sono andati via e non ha potuto subito lavorare su alcuni concetti. Poi abbiamo giocato quasi ogni tre giorni sfidando squadre forti. E’ entrato subito in una situazione di emergenza e di difficoltà. Con Inter e Juventus abbiamo perso probabilmente in modo immeritato. Rispetto all’anno scorso siamo indietro coi punti, ma dobbiamo avere fiducia e trovarci un obiettivo”.