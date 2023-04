Fiorentina-Genoa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Coppa Italia Primavera 2022/2023

Fiorentina-Genoa sarà visibile in diretta tv e streaming: ecco di seguito le informazioni su canale e orario del match valido per la semifinale di Coppa Italia Primavera 2022/2023. Allo Stadio Comunale Torrini i viola sfidano i pari età U19 dei rossoblù, ed in palio c’è il passaggio in finale della competizione parallela per le formazioni giovanili. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17:00 di giovedì 6 aprile. Diretta tv e streaming in chiaro su Sportitalia.

